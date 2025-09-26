Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O evento, Cidade das Tradições - Com a Pronúncia do Norte, pretende celebrar o património imaterial português com um programa ao ar livre que leva música e dança, teatro, cinema, sabores e muito mais.

Para ouvir, o canto polifónico feminino de Manhouce com o cante alentejano, o projeto Orquestra de Bandolins de Esmoriz, os concertos de Retimbrar e Sopa de Pedra, e ainda o espetáculo Sons do Douro. Junta-se também o showcase de cordofones e percussão tradicional de Daniel Pereira, a energia dançante da Chulada de Ponte Velha e a celebração das culturas musicais dos PALOP no encontro entre o Projeto Rizoma, a Orquestra Geração e grandes vozes da lusofonia.

No teatro, destacam-se o tradicional Teatro Dom Roberto (Teatro e Marionetas de Mandrágora), a recriação da lendária história do Galo de Barcelos pela Associação Amigos do Pato de Rio Côvo, e a performance Mulheres Móveis (Astro Fingido), dedicada às mulheres carreteiras de Paredes.

O cinema marca presença com uma seleção de títulos em parceria com o Doclisboa, o Museu do Douro e associações regionais, retratando práticas, representações e expressões do património imaterial.

As oficinas e tertúlias oferecem ao público contacto direto com artes e ofícios tradicionais: filigrana, bordados, brinquedos, loiça preta de Bisalhães, rendas de bilros, caretos de Podence, cordofones, marionetas, percussão, cavaquinho, danças tradicionais e muito mais.

Os sabores ficam a cargo dos chefes Hélio Loureiro e Marco Gomes, além de confrarias gastronómicas que trazem à mesa o Covilhete, a Regueifa, o Biscoito e a Queimada Galega.

E pelas ruas do recinto apresentam-se arruadas e desfiles com caretos, chocalheiros, gaiteiros, castanholas, bandas e ranchos, numa maneira de recriar a alma popular das festas tradicionais.

O programa completo pode ser encontrado aqui.

