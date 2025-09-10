Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um cidadão ucraniano suspeito de estar entre os principais líderes de uma rede criminosa internacional de ciberataques foi colocado na lista dos Mais Procurados da União Europeia, anunciou esta quarta-feira a Europol.

O fugitivo é acusado de estar ligado ao ataque de ransomware (software malicioso) de 2019 contra uma grande empresa norueguesa de alumínio, que causou prejuízos de milhões de euros, além de várias ofensivas semelhantes em escala global.

As autoridades norte-americanas classificam-no como um dos alvos de maior prioridade da justiça internacional. O Departamento de Justiça dos EUA anunciou ainda uma recompensa até 10 milhões de dólares por informações que permitam a sua captura.

A investigação, conduzida em estreita cooperação entre polícias e procuradores de França, Alemanha, Noruega, Suíça, Ucrânia, Reino Unido e Estados Unidos, com apoio da Europol e da Eurojust, permitiu já deter vários membros da rede na Ucrânia e mapear toda a estrutura do grupo – desde programadores de malware até especialistas em branqueamento de capitais.

Segundo as autoridades, o suspeito agora em fuga é responsável pela disseminação do ransomware LockerGoga, usado em ataques que causaram prejuízos avaliados em milhares de milhões de euros em todo o mundo.

A Europol reforça que continuará a apoiar a operação internacional e apela ao público para consultar o site EU Most Wanted, partilhando qualquer informação que possa ajudar na detenção do criminoso.