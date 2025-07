Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dos 27 mortos sabe-se que nove são crianças, avançam as autoridades citadas pela AFP.

Pelo menos uma menina foi confirmada morta e mais de 20 estão desaparecidas no Camp Mystic, um acampamento de verão cristão particular para meninas localizado perto do Rio Guadalupe — que subiu mais de 6 metros em menos de duas horas. A CNN Internacional diz serem pelo menos 27 as crianças desaparecidas.

O acampamento, que fica em Hunt, uma comunidade no oeste do Condado de Kerr, Texas, que acolhe cerca de 750 crianças no total.

A mãe da menina desaparecida do Camp Mystic, Janie Hunt, 9 anos, informou a CNN Internacional que sua filha faleceu.

Na manhã de sexta-feira, cerca de 107 guardas florestais e um grupo de aviação tentaram entrar no acampamento, segundo autoridades. Pouco depois do meio-dia, conseguiram entrar e começar a resgatar as crianças.

O Acampamento Mystic, fundado em 1926, orgulha-se de oferecer uma "atmosfera cristã saudável" e um refúgio onde as meninas "desenvolvem qualidades pessoais e autoestima excecionais", de acordo com site do mesmo. As meninas do Acampamento Mystic desenvolvem amizades, crescem espiritualmente e esforçam-se para "ser pessoas melhores" e "deixar que Mystic extraia o melhor delas", de acordo com o acampamento.

O xerife do condado confirmou esta manhã que continuam menores desaparecidos e acrescentou que entre 23 e 25 pessoas permanecem por localizar.

Vídeos publicados nas redes sociais mostram casas e árvores a serem arrastadas pela súbita cheia das águas. O diretor do acampamento enviou uma mensagem ao vice-governador do estado a informar que no local não havia eletricidade, água ou ligação à internet via wi-fi.

As autoridades estaduais e locais aconselharam os residentes a evitarem viajar pela região do rio, onde dezenas de estradas estavam “intransitáveis”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou na noite de sexta-feira que “as inundações são terríveis”. “É chocante”, lamentou.

‘Até que todos apareçam’

O major-general Thomas Suelzer, oficial militar do estado do Texas, informou que pelo menos 237 pessoas foram resgatadas ou retiradas das suas casas por equipas de emergência, e que 167 destes resgates foram realizados com o auxílio de helicópteros.

O governador do Texas, Greg Abbott, anunciou que assinaria uma “declaração de calamidade” para aumentar os recursos nos condados em situação de emergência.

Poucas horas antes, Abbott publicou um vídeo na rede X onde se vê uma vítima a ser resgatada do topo de uma árvore por um socorrista suspenso de um helicóptero, enquanto as águas corriam por baixo. “Missões de resgate aéreo como esta estão a ser realizadas 24 horas por dia. Não vamos parar até que todos apareçam”, assegurou.

Cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados para a região. A Guarda Nacional do Texas enviou equipas de resgate e a Guarda Costeira dos Estados Unidos está a colaborar nas operações.

“A chuva diminuiu, mas sabemos que mais está a caminho”, alertou Freeman Martin, diretor do Departamento de Segurança Pública do Texas.

“Temos inundações constantemente. Este é o vale fluvial mais perigoso dos Estados Unidos. Mas não havia indícios de que seria algo desta dimensão”, declarou o juiz do condado de Kerr, Rob Kelly.

De acordo com a Agência Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA), o nível das águas do rio Guadalupe subiu durante a noite de dois para mais de nove metros devido às chuvas.

O serviço meteorológico emitiu um alerta de inundação para o centro-sul do condado de Kerr e pediu aos residentes que evitem deslocações e procurem zonas mais altas.

As inundações repentinas ocorrem quando o solo não consegue absorver chuvas torrenciais, sendo fenómenos relativamente comuns. Contudo, os cientistas afirmam que, nos últimos anos, as alterações climáticas provocadas pela ação humana tornaram os eventos climáticos extremos, como inundações, secas e ondas de calor, mais frequentes e intensos.

Pelo menos duas pessoas morreram na sequência da queda de uma árvore sobre um veículo durante uma “tempestade severa” no estado de Nova Jérsia (nordeste), confirmou a polícia local na sexta-feira.

Em meados de junho, pelo menos dez pessoas morreram em inundações causadas por chuvas intensas na cidade de San Antonio, a cerca de 150 km a sul do condado de Kerr, que agora enfrenta estas novas inundações.