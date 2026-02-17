O suspeito foi identificado como Robert Dorgan, de 56 anos, que entrou no recinto armado com várias armas de fogo e visou pessoas ligadas ao seu círculo familiar. Entre as vítimas mortais estão dois familiares, indicou a polícia.

Testemunhas relataram momentos de pânico, com tentativas de fuga e de prestação de primeiros socorros. Um progenitor conseguiu retirar uma das armas ao atirador, mas este tinha mais e acabou por matar a mãe e um irmão do seu filho. A polícia chegou ao local em poucos minutos, sendo que três feridos permanecem em estado crítico.

Documentos judiciais tornados públicos revelam antecedentes de conflitos pessoais e familiares, incluindo um divórcio em 2020. Uma publicação feita nas redes sociais na véspera do ataque está a ser analisada pelos investigadores como possível sinal de alerta.