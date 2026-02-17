Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante uma abordagem do programa El Chiringuito, Rui Costa foi questionado sobre o futuro de José Mourinho no comando técnico das águias. De forma direta, o presidente do Benfica afastou qualquer dúvida: “Sim, vai ficar”.

A breve declaração surge numa fase decisiva da temporada, com o Benfica focado no duelo europeu frente ao Real Madrid, e é interpretada em Espanha como "um sinal de estabilidade no projeto desportivo encarnado", apesar das recorrentes especulações em torno do treinador português.

Refira-se, contudo, que Mourinho tem uma cláusula no seu contrato, válido até 2027, que lhe permite sair antes do final desta época, se avisar o clube 10 dias antes do fim da temporada.