Ao longo do dia, a nebulosidade deverá diminuir gradualmente a partir da tarde, em especial no interior das regiões Norte e Centro e na região Sul. Estão previstos períodos de chuva ou aguaceiros fracos, mais frequentes no Minho e Douro Litoral, sendo pouco prováveis no Baixo Alentejo e no Algarve. Durante a manhã, poderá formar-se neblina ou nevoeiro.

O vento soprará fraco a moderado do quadrante oeste, podendo intensificar-se nas terras altas do Norte a partir do final da tarde. As temperaturas mínimas deverão descer ligeiramente, enquanto as máximas registam uma pequena subida no Norte e Centro.

Na Área Metropolitana de Lisboa, o céu manter-se-á muito nublado, com possibilidade de chuva fraca até ao início da tarde e vento fraco, prevendo-se também neblina matinal e uma ligeira descida da temperatura. No Grande Porto, esperam-se períodos de chuva fraca, vento fraco a moderado de oeste e pequena descida da temperatura mínima.

Na costa ocidental, o mar apresentará ondas de noroeste com 2 a 3 metros, diminuindo gradualmente, enquanto na costa sul as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar varia entre 13 °C e 15 °C.

Na Madeira, prevê-se céu pouco nublado ou limpo, vento fraco e pequena descida da temperatura. O mar terá ondas até 2 metros na costa norte e cerca de 1 metro na costa sul, com a água entre 18 °C e 19 °C.

Nos Açores, o tempo será mais instável, com céu muito nublado e períodos de chuva, por vezes forte na madrugada no grupo Central, passando depois a aguaceiros. O vento será moderado a fresco, com rajadas que podem atingir 65 km/h no grupo Ocidental. O mar estará cavado, com ondas que poderão alcançar 4 metros, e a temperatura da água ronda os 16 °C.

