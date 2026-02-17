Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A investigação formal da Comissão Europeia à Shein é feita ao abrigo do Regulamento dos Serviços Digitais e incide sobre três pontos fundamentais, a começar pelos sistemas aplicados pela plataforma para limitar a venda de produtos ilegais na União Europeia, incluindo conteúdos que possam constituir material de abuso sexual de crianças, como bonecos sexuais com aparência infantil.

Ainda, a Comissão quer saber quais os riscos decorrentes de o serviço ser concebido para criar dependência, com atribuição de pontos ou recompensas aos consumidores em função das suas interações com a plataforma.

Por último, aferir a transparência dos sistemas de recomendação que a Shein utiliza para propor conteúdos e produtos aos utilizadores. De acordo com o Regulamento dos Serviços Digitais, a Shein está obrigada a divulgar os principais parâmetros utilizados nos seus sistemas de recomendação e a oferecer pelo menos uma opção para cada um dos seus sistemas de recomendação que não se baseie na definição de perfis.

A investigação da Comissão Europeia é aprofundada e de carácter prioritário. A agência de regulação dos serviços digitais da Irlanda, Coimisiún na Meán, será associada à investigação da CE por ser a coordenadora dos serviços digitais no país de estabelecimento da Shein na União Europeia.

Fundada na China em 2008, e actualmente com sede em Singapura, a Shein é uma empresa internacional de moda online de baixo custo (fast fashion), conhecida por vender roupa, acessórios e artigos de beleza a preços muito reduzidos para dezenas de países, incluindo Portugal.

Em 2024, a Shein foi a loja online de moda com maior faturação em Portugal, cerca de 210 milhões de euros em vendas líquidas, aproximadamente 10% das vendas totais do sector.

