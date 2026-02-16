Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Grande parte de Portugal continental vai ter hoje céu muito nublado e períodos de chuva, em geral fraca, num cenário mais típico de inverno, acompanhado por uma ligeira subida das temperaturas mínimas.

De acordo com o IPMA, a precipitação será mais frequente no Minho e no Douro Litoral, sobretudo nas zonas altas, onde poderá persistir até meio da tarde. Já no Algarve, a ocorrência de chuva será pouco provável.

O vento soprará de oeste, fraco a moderado, podendo atingir maior intensidade nas terras altas, com rajadas que poderão chegar aos 45 km/h. Em vários locais, o dia começa com neblina ou nevoeiro matinal.

Nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, o cenário será semelhante: muitas nuvens, possibilidade de chuva fraca, mais provável durante a manhã, e uma pequena subida das temperaturas mínimas.

Mar mais agitado na costa ocidental

O estado do mar será mais intenso na faixa costeira a ocidente, com ondas entre 1,5 e 3,5 metros e água do mar a rondar os 13ºC a 14ºC. Já na costa sul, o mar estará mais calmo, com ondas inferiores a um metro.

Madeira com tempo estável

No arquipélago da Madeira, a previsão aponta para céu pouco nublado ou limpo e vento moderado de leste, rodando gradualmente para sueste.

Na região do Funchal, o vento deverá ser fraco e as temperaturas máximas vão subir ligeiramente. O mar terá ondulação moderada e água mais amena, entre 18ºC e 19ºC.

Açores com chuva e vento forte

Já nos Açores, o tempo será mais instável, com céu muito nublado e períodos de chuva a partir da tarde, inicialmente nas ilhas do grupo ocidental e estendendo-se depois às restantes.

O vento soprará do sul com intensidade moderada a forte, com rajadas que podem atingir os 70 km/h, e o mar estará mais agitado, com ondas até 4 metros.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.