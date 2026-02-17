Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou à Lusa, que o encontro está marcado para as 15h00 e deverá contar com as confederações patronais e com a União Geral de Trabalhadores, ficando de fora a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses.

Embora o ministério não tenha detalhado formalmente as entidades convidadas para a reunião com a ministra Maria do Rosário Palma Ramalho, fonte da CGTP adiantou que a central sindical não foi convocada.

Além da UGT, deverão marcar presença as quatro confederações patronais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social: a Confederação Empresarial de Portugal, a Confederação do Comércio e Serviços de Portugal, a Confederação dos Agricultores de Portugal e a Confederação do Turismo de Portugal.

O anteprojeto de reforma, chamado "Trabalho XXI", foi apresentado pelo Governo de Luís Montenegro (PSD e CDS-PP) em 25 de julho de 2025 e continua em discussão na Concertação Social, antes de o executivo submeter uma proposta de lei no parlamento.

As alterações propostas mereceram um 'não' das centrais sindicais, que consideram as mudanças um ataque aos direitos dos trabalhadores e avançaram em conjunto para uma greve geral realizada em 11 de dezembro de 2025.