Durante a audição parlamentar sobre o Orçamento do Estado para 2026, a ministra reconheceu que o valor atual “é baixo” e justificou o reforço de 50% como uma forma de tornar o programa mais eficaz no incentivo à leitura e no apoio às livrarias físicas.

Margarida Balseiro Lopes explicou que a segunda edição do programa será lançada até ao final do ano, estando a decorrer ajustes e reuniões com as entidades envolvidas, nomeadamente a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas (DGLAB), o GPAC, a APEL e a ReLi. A operacionalização dos pedidos deverá arrancar em janeiro de 2026, para não coincidir com o período de Natal.

O Cheque-Livro, criado para oferecer aos jovens de 18 anos um vale para aquisição de livros em livrarias físicas, teve uma primeira edição com execução limitada: foram emitidos mais de 47 mil vouchers, mas apenas 20% foram utilizados, segundo dados da DGLAB divulgados em julho. O objetivo do Governo é melhorar a adesão e o impacto cultural da iniciativa nesta nova fase.

