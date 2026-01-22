Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Apesar dos números positivos face a 2024, a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) alerta que grande parte do crescimento se deve ao desempenho excecional de categorias específicas, nomeadamente livros de colorir mandala e infantis, que dominaram as vendas ao longo do ano.

“Os dados mostram uma evolução positiva do mercado, mas é fundamental não confundir crescimento conjuntural com crescimento estrutural. Uma parte relevante deste resultado resulta de um fenómeno de consumo específico, que não se traduz automaticamente num aumento da leitura nem da literacia”, afirma Miguel Pauseiro, presidente da APEL.

O preço médio do livro registou um aumento modesto de 0,6%, fixando-se nos 14,66 euros, valor inferior à taxa de inflação estimada para o período (2,3%). Para Miguel Pauseiro, este dado reflete o esforço das editoras em manter os livros acessíveis, absorvendo parte dos custos de produção, logística e matérias-primas.

Segundo a GfK, as livrarias e outros pontos especializados mantêm um papel central no mercado, representando cerca de 78,5% do valor total das vendas. Em 2025 foram também lançados quase 15 mil novos títulos, indicando a vitalidade editorial apesar do contexto económico desafiante.

“A evolução positiva dos indicadores deve ser encarada com responsabilidade e visão de longo prazo”, acrescenta Miguel Pauseiro. “O verdadeiro desafio é transformar estes sinais de crescimento num reforço consistente dos hábitos de leitura, especialmente entre crianças e jovens, garantindo que o livro continua a ocupar um lugar central no desenvolvimento cultural, educativo e social do país. O papel da família e da escola é decisivo”.

A associação defende ainda a continuidade de políticas públicas que promovam o acesso ao livro, apoiem a rede de livrarias, reforcem bibliotecas e valorizem a criação editorial em língua portuguesa.

