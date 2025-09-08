Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O vento soprará fraco a moderado do quadrante norte, mas será moderado a forte no litoral e nas terras altas, especialmente a partir da tarde. As rajadas poderão atingir os 65 km/h.
As temperaturas registam pequenas descidas no Norte e no litoral Centro, enquanto no interior Centro e no Sul é esperada uma ligeira subida da máxima.
Na Grande Lisboa, o dia será marcado por céu pouco nublado, com vento de norte que se intensifica durante a tarde, podendo atingir rajadas até 60 km/h junto ao Cabo Raso. A região do Grande Porto terá condições semelhantes, com vento mais intenso na faixa costeira, onde as rajadas podem chegar aos 55 km/h.
Quanto ao estado do mar, na costa ocidental esperam-se ondas de noroeste entre 2 a 3 metros e temperatura da água entre os 17 e os 19 graus. Já na costa sul, as ondas deverão rondar 1 metro, com a temperatura da água a variar entre 19 e 21 graus.
Comentários