Segundo o Le Figaro, salvo uma reviravolta dramática, François Bayrou será o primeiro chefe de governo da Quinta República francesa a cair com uma moção de confiança. "Um cenário que ele próprio provocou, abrindo um novo período de incerteza, pelo menos até à nomeação do seu sucessor", escreve o jornal.

Caso o governo caia, podem existir três cenários: remodelação governamental, dissolução parlamentar ou eleições antecipadas.

Agora, todas as atenções estão já viradas para Emmanuel Macron, de novo à procura de um primeiro-ministro — o terceiro, desde que a Assembleia Nacional não reuniu uma maioria, na sequência da dissolução ocorrida há mais de um ano.

François Bayrou subirá à tribuna da Assembleia às 15 horas locais para assumir a responsabilidade do seu governo. Os líderes dos grupos parlamentares vão responder-lhe, antes da votação prevista para o final da tarde.

Os resultados não deverão ser conhecidos antes das 19h00(18h00 em Portugal).

De recordar que, a 25 de agosto, François Bayrou solicitou um voto de confiança sobre a questão orçamental, como forma de reforçar a legitimidade política das suas propostas.