Prevê-se a ocorrência de períodos de chuva a partir do final da tarde do dia 6, no litoral Norte e Centro, estendendo-se gradualmente ao restante território durante o dia 7.

À passagem da superfície frontal deverá ocorrer precipitação forte, em especial no litoral Norte e Centro, sendo mais provável durante a noite de 6 para 7 e manhã do dia 7. O IPMA emitiu avisos de precipitação de nível Amarelo para este período e região.

A temperatura máxima do ar deverá registar uma descida acentuada no dia 7, de valores da ordem de 6 a 10 °C nas regiões do interior e de 3 a 6 °C nas regiões do litoral. Os valores da temperatura máxima deverão variar entre 22 e 28 °C em todo o território a partir do dia 7 e os valores da temperatura mínima deverão ter variações pouco significativas. Tanto a temperatura mínima como a máxima ficarão inferiores aos valores médios para a

época do ano.

A tendência nos dias seguintes é para a continuação da passagem de ondulações frontais pelas regiões Norte e Centro, onde se prevê a ocorrência ocasional de precipitação até ao final da semana.