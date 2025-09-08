Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a PSP, a operação prolonga-se até 19 de setembro, cobrindo 3.243 estabelecimentos de ensino públicos, privados e cooperativos, onde estão matriculados cerca de 967 mil alunos e trabalham mais de 148 mil professores e assistentes operacionais.

Além das Equipas do Programa Escola Segura, que desenvolvem policiamento de proximidade no ambiente escolar, a operação contará com a colaboração de várias valências da PSP, incluindo policiamento auto, fiscalização de trânsito, segurança rodoviária e brigadas de investigação criminal.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A polícia deixa também recomendações às famílias para reforçar a segurança dos mais novos:

Conhecer o horário escolar das crianças;

Conhecer os percursos que utilizam na ida para a escola e regresso a casa;

Saber os nomes e contactos dos colegas e amigos mais próximos;

Saber quais os locais onde costumam brincar.

Além disso, os pais devem aconselhar os filhos a:

Não aceitar boleias de desconhecidos;

Não exibir dinheiro, bens materiais ou outros valores;

Não aceitar guloseimas, dinheiro ou outras ofertas de desconhecidos;

Não alterar os percursos de ida e volta para casa sem pré-aviso dos pais;

Não brincar em zonas desertas ou com pouco movimento;

Deslocar-se na companhia de um grupo de amigos;

Informar os pais, professores e/ou auxiliares sobre qualquer contacto ou acontecimento estranho;

Pedir de imediato ajuda a um adulto de confiança em caso de necessidade;

Conhecer os polícias que efetuam policiamento na sua Escola, falando com eles acerca dos problemas de segurança que verifiquem;

Memorizar o contacto dos pais para ligar em caso de necessidade, bem como o número europeu de emergência 112.

Como complemento, a PSP relembra o programa “Estou Aqui! Crianças”, destinado a aumentar a proteção dos menores, e disponibiliza o e-mail escolasegura@psp.pt para denúncias, dúvidas ou pedidos de ações de sensibilização junto das escolas.