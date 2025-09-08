Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com a PSP, a operação prolonga-se até 19 de setembro, cobrindo 3.243 estabelecimentos de ensino públicos, privados e cooperativos, onde estão matriculados cerca de 967 mil alunos e trabalham mais de 148 mil professores e assistentes operacionais.
Além das Equipas do Programa Escola Segura, que desenvolvem policiamento de proximidade no ambiente escolar, a operação contará com a colaboração de várias valências da PSP, incluindo policiamento auto, fiscalização de trânsito, segurança rodoviária e brigadas de investigação criminal.
A polícia deixa também recomendações às famílias para reforçar a segurança dos mais novos:
- Conhecer o horário escolar das crianças;
- Conhecer os percursos que utilizam na ida para a escola e regresso a casa;
- Saber os nomes e contactos dos colegas e amigos mais próximos;
- Saber quais os locais onde costumam brincar.
Além disso, os pais devem aconselhar os filhos a:
- Não aceitar boleias de desconhecidos;
- Não exibir dinheiro, bens materiais ou outros valores;
- Não aceitar guloseimas, dinheiro ou outras ofertas de desconhecidos;
- Não alterar os percursos de ida e volta para casa sem pré-aviso dos pais;
- Não brincar em zonas desertas ou com pouco movimento;
- Deslocar-se na companhia de um grupo de amigos;
- Informar os pais, professores e/ou auxiliares sobre qualquer contacto ou acontecimento estranho;
- Pedir de imediato ajuda a um adulto de confiança em caso de necessidade;
- Conhecer os polícias que efetuam policiamento na sua Escola, falando com eles acerca dos problemas de segurança que verifiquem;
- Memorizar o contacto dos pais para ligar em caso de necessidade, bem como o número europeu de emergência 112.
Como complemento, a PSP relembra o programa “Estou Aqui! Crianças”, destinado a aumentar a proteção dos menores, e disponibiliza o e-mail escolasegura@psp.pt para denúncias, dúvidas ou pedidos de ações de sensibilização junto das escolas.
