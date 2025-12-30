Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal Continental regista esta terça-feira céu pouco nublado ou limpo. No interior Norte e Centro, a manhã será marcada por neblina ou nevoeiro, podendo persistir em várias zonas do nordeste transmontano e Beira Alta, onde existe possibilidade de formação de sincelo (o sincelo difere do orvalho por requerer nevoeiro e temperaturas entre -2°C e -8°C).

Prevê-se formação de geada e acentuado arrefecimento noturno, com descida da temperatura máxima em Trás-os-Montes e Beira Alta, sobretudo onde o nevoeiro não dissipar.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, com nevoeiro até ao final da manhã, que pode prolongar-se até meio da tarde na zona do vale do Tejo. No Grande Porto, o cenário é semelhante, com céu limpo e forte arrefecimento noturno.

Já a Madeira terá um início de dia cinzento, com céu muito nublado e períodos de chuva até ao início da manhã, podendo ocorrer de forma fraca e dispersa ao longo do dia no oeste da ilha e nas terras altas. O vento sopra fraco a moderado, com uma pequena subida da temperatura. No Funchal, prevê-se chuva até à manhã, tornando-se o céu menos nublado a partir das primeiras horas do dia.

Nos Açores, o mau tempo será mais evidente: o Grupo Ocidental enfrenta chuva por vezes forte e vento de sudeste fresco a muito fresco, com rajadas que podem atingir os 75 km/h, passando a aguaceiros ao final da tarde. O Grupo Central também terá chuva forte durante a manhã, tornando-se aguaceiros mais tarde, enquanto no Grupo Oriental a precipitação chega a partir da tarde, por vezes intensa, com rajadas até 50 km/h.

Quanto ao estado do mar, no continente, a costa ocidental terá ondas de 1 a 1,5 metros e a água entre os 13 e 15ºC; na costa sul, as ondas não devem ultrapassar um metro e a água estará entre os 15 e 16ºC. Na Madeira, a costa norte terá ondas de 1,5 a 2,5 metros, e nos Açores, o mar deverá apresentar-se cavado, com ondulação até quatro metros no Grupo Ocidental.

___

