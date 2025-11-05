Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Talent-CGT, financiado pelo European Institute of Innovation and Technology, junta a CESPU às universidades de Ciências Aplicadas de Utrecht, Leiden e Avans, nos Países Baixos, e à Universidade de Gdansk, na Polónia. O objetivo é capacitar estudantes e docentes do ensino superior e secundário em torno das novas terapias celulares e genéticas.

“Esta é uma área identificada como prioritária, uma vez que existe a ambição de a Europa assumir a liderança mundial na terapia celular e genética”, refere Sara Ricardo, professora assistente no Instituto Universitário de Ciências da Saúde da CESPU, em comunicado.

“O nosso objetivo será capacitar os futuros profissionais de saúde sobre estas terapias e novas técnicas”, acrescenta Filipa Sobral, professora de Genética na mesma instituição.

O projeto vai desenvolver um modelo inovador de “ensinar o Professor”, que permitirá aos educadores escalar o conhecimento das terapias celulares e genéticas junto dos seus alunos, modernizando também os currículos académicos e criando novas formações e ferramentas digitais.

Em Portugal, o Talent-CGT pretende chegar, numa primeira fase, a 350 pessoas, entre estudantes e docentes do ensino superior e, posteriormente, professores e alunos do ensino secundário.

Até 2027, o consórcio espera formar mais de 1.000 participantes em toda a Europa, incluindo estudantes, professores universitários e profissionais não académicos.

No presente semestre, 40 alunos da CESPU — dos cursos de Ciências Farmacêuticas e Doutoramento em Ciências Biomédicas — já estão a receber esta formação.

Em dezembro, realiza-se o primeiro workshop de formação “Teach-The-Teacher”, gratuito, com duração de um dia, em formato presencial na Holanda e online.

