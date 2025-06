Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O que aconteceu nos últimos dias?

No fim de semana, os Estados Unidos "devastaram o programa nuclear iraniano", mas não procuram uma mudança de regime, afirmou o Pentágono, este domingo, no décimo dia da guerra entre Irão e Israel.

Depois de dias de suspense, o presidente americano, Donald Trump, anunciou, no sábado, que "as instalações-chave de enriquecimento nuclear do Irão foram completamente e totalmente destruídas" em ataques do exército americano contra três plantas: Fordow, escondida sob uma montanha, Natanz e Isfahan.

Depois foi a vez do Irão responder.

O presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, prometeu, este domingo, uma "resposta" aos bombardeamentos americanos às suas instalações nucleares, que qualificou de "agressão" contra o país, durante uma conversa por telefone com seu homólogo francês, Emmanuel Macron.

"Os americanos têm que receber uma resposta à agressão", disse o presidente iraniano, segundo a agência de notícias Irna.

França, Alemanha e Reino Unido pediram ao Irão para "não empreender outras ações que possam desestabilizar a região" em resposta aos bombardeamentos americanos contra instalações nucleares iranianas.

"Pedimos ao Irão que inicie negociações que levem a um acordo que responda a todas as preocupações relacionadas com o seu programa nuclear. Estamos dispostos a contribuir para esse objetivo, em coordenação com todas as partes", acrescentaram os três dirigentes numa declaração conjunta.

Qual a resposta da Rússia?

O presidente russo, Vladimir Putin, condenou nesta segunda-feira os ataques contra o Irão, aliado do Kremlin, que chamou de "agressão não provocada, sem fundamento nem justificativa", durante uma reunião em Moscovo com o chefe da diplomacia iraniana.

As declarações do presidente russo ocorrem após os bombardeamentos americanos do fim de semana, que tiveram como alvo instalações nucleares iranianas, e os ataques israelitas, que se intensificaram nos últimos dez dias.

O Irão respondeu várias vezes aos bombardeamentos atacando Israel de volta.

"Uma agressão não provocada contra o Irão que não tem nenhum fundamento nem justificativa", lamentou Putin ante o ministro iraniano Abbas Araqchi, durante uma conversa no Kremlin transmitida pela televisão russa.

"Esforçamo-nos para fornecer a nossa ajuda ao povo iraniano", acrescentou, expressando a sua "satisfação" em receber Araqchi para "discutir todos os temas e refletir juntos sobre como sair da situação atual".

E o que acha a NATO?

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) rejeitou hoje que os Estados Unidos da América (EUA) tenham violado a lei internacional durante os bombardeamentos ao território iraniano.

“Não considero que o que os EUA fizeram é contrário à lei internacional”, respondeu Mark Rutte, depois de ser questionado pelos jornalistas sobre o envolvimento dos Estados Unidos da América no conflito no Médio Oriente entre Israel e o Irão.

Em conferência de imprensa de antecipação da cimeira da NATO, em Haia, nos Países Baixos, o secretário-geral da Aliança Atlântica disse que os 32 países que integram a organização político-militar “concordaram há muito tempo que o Irão não pode desenvolver armas nucleares”.

Os países da NATO “instaram repetidamente o Irão a respeitar as suas obrigações ao abrigo” Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares.