Fonte do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela disse à Lusa que o acidente resultou num incêndio na carrinha e em pelo menos duas composições do comboio.

O Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela confirmou ao 24notícias que existem quatro feridos ligeiros e seis pessoas foram assistidas no local. O comandante dos Bombeiros Voluntários do Fundão, José Sousa, referiu à Lusa que os quatro feridos ligeiros foram transportados para o hospital da Covilhã. Mais de 50 passageiros escaparam ilesos.

Há também, junto ao Posto de Turismo de Alpedrinha, uma zona de assistência, onde está a ser efetuada triagem, confirmou o 24notícias junto do Comando Sub-regional das Beiras e Serra da Estrela.

À RTP, o presidente do Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, adiantou que as cancelas da linha ferroviária estavam em baixo quando o acidente aconteceu. Em comunicado, a CP revelou que os passageiros estão a ser transbordados para autocarros, estando a empresa “a acompanhar a situação”. O Intercidades, que partiu da Guarda com destino a Lisboa, circulava com 118 passageiros, referiu a empresa.

O acidente ocorreu na Alpedrinha, concelho do Fundão, distrito de Castelo Branco.

O alerta para o abalroamento foi dado pelas 20:00 e, pelas 21:45, estavam no local 170 operacionais, apoiados por 51 viaturas, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.