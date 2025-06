Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num 10.º dia em que Palmeiras, Inter Miami, Paris Saint-Germain e Botafogo selaram o apuramento para os ‘oitavos’, os ‘dragões’, mesmo com o melhor ataque do Grupo A, com cinco golos, acabaram sem vitórias e apenas dois pontos – as outras 11 equipas dos ‘velho continente’ têm melhor registo.

Depois de empatar a zero com o Palmeiras e perder por 2-1 com o Inter Miami, o ‘onze’ do argentino Martín Anselmi não dependia apenas de si próprio, mas nem a sua parte fez, num jogo que nunca liderou, estando em desvantagem por 1-0, 2-1, 3-2 e 4-3.

Num embate caótico, em que os egípcios podiam ter chegado à dezena de golos e os portistas também falharam várias ocasiões claras, tão partido ficou o jogo na segunda parte, o FC Porto nem teria, assim, aproveitado um eventual triunfo do Inter Miami, que liderou até aos 87 minutos.

Em East Rutherford, no MetLife Stadium, a grande figura do encontro foi o palestiniano Wessam Abou Ali, ao conseguir um ‘hat-trick’, com golos aos 15, 45+2 e 51 minutos, o segundo de penálti, sendo que saiu ‘tocado’, aos 58, para alívio portista.

Mohamed Ben Romdhane apontou, aos 64 minutos, o outro tento ao Al Ahly, enquanto pelo FC Porto marcaram o ‘miúdo’ Rodrigo Mora, aos 23, o brasileiro William Gomes, aos 50, e, saídos do banco, o espanhol Samu, aos 53, antes de falhar outras ocasiões muito claras, e o também ‘canarinho’ Pepê, já aos 89.

O festival de golos acabou com frustração para ambos os lados, já que os apurados saíram do outro jogo do Grupo A, entre os brasileiros do Palmeiras, de Abel Ferreira, e os norte-americanos do Inter Miami, que terminou empatado a dois golos.

A formação do argentino Javier Mascherano surpreendeu e chegou a 2-0, com um tento do também ‘albi-celeste’ Tadeo Allende, aos 16 minutos, e outro do uruguaio Luis Suárez, um ‘golaço’, aos 65, de pé esquerdo, depois de ludibriar toda a defesa contrária.

O triunfo no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, dava o primeiro lugar do grupo aos anfitriões, mas, na parte, final, o conjunto brasileiro conseguiu chegar ao empate, com tentos vindos do banco, de Paulinho, aos 80 minutos, e Maurício, aos 87.

No Grupo B, o campeão europeu em título Paris Saint-Germain, com um 2-0 ao Seattle Sounders, e o Botafogo, de Renato Paiva, ao perder apenas por 1-0 com o Atlético de Madrid – poderia perder por dois se o PSG vencesse -, seguiram em frente.

Franceses, brasileiros e espanhóis acabaram todos com seis pontos, tendo decidido os golos, nomeadamente o 4-0 do PSG ao Atlético, num agrupamento em que os anfitriões acabaram a zero.

No Lumen Field, em Seattle, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, aos 35 minutos, a desviar sem querer um remate de Vitinha, e o marroquino Hakimi, aos 67, deram o triunfo aos parisienses, que, além do ex-portista, também tiveram no ‘onze’ Nuno Mendes e João Neves (saiu 64 minutos), enquanto Gonçalo Ramos entrou aos 77.

Por seu lado, o francês Antoine Griezmann, assistido pelo argentino Julián Alvarez, aos 87 minutos, marcou no Rose Bowl, em Pasadena, o golo do triunfo do Atlético, que não evitou a eliminação – o FC Barcelona teria feito bem melhor.

Com esta conjugação de resultados, haverá, nos ‘oitavos’, um confronto entre os treinadores portugueses Abel Ferreira (Palmeiras) e Renato Paiva (Botafogo), enquanto Lionel Messi (Inter Miami) reencontra, sem grandes expectativas, o PSG.

Os quatro apurados do 10.º dia juntaram-se aos alemães do Bayern Munique (Grupo C), aos brasileiros do Flamengo (Grupo D), e aos italianos da Juventus e aos ingleses do Manchester City (ambos do Grupo G), qualificados após duas rondas.