O episódio começa com uma viagem de balão onde José Sá Fernandes nos mostra a terra quente e fria de Mêda e as suas origens, que remontam à pré-história, passando pelos lusitanos, os romanos, até ao cristianismo.

Na Igreja matriz de Mêda, o anfitrião conta-nos a história de uma relíquia que vale a pena conhecer. Sá Fernandes parte depois para uma degustação do chamado 'Bacalhau dos Ministros', uma iguaria típica da região, do tempo do Estado Novo.

Depois de uma escapadela para ver frescos em Outeiros do Gado, o anfitrião segue de carro elétrico para Longroiva, onde existe o seu castelo cheio de segredos medievais.

Ainda há tempo para visitar a aldeia histórica de Marialva e o programa termina, acompanhado de um copo de vinho, com a história do Albano Bairão, mais conhecido como o "Homem Macaco", da freguesia de Aveloso, que, quem sabe, pode até ter inspirado a personagem Tarzan, criada pelo norte-americano Edgar Rice Burroughs.

Isto e muito mais é possível aprender no segundo episódio de "O Resto É Paisagem", que pode ser visto aqui.

O próximo, onde Sá Fernandes nos leva a uma cidade bem perto da capital, Loures, numa viagem que começa no estuário do Tejo, estreia na RTP3 no sábado, 21 de junho.

Mais tarde também vai estar disponível aqui no SAPO24, onde pode acompanhar esta série na íntegra.