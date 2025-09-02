Laurent Freixe tinha assumido a liderança da Nestlé em setembro de 2024, mas, ontem foi demitido do cargo da liderança.

Segundo uma investigação interna, o presidente-executivo da maior retalhista do mundo manteve um relacionamento romântico com uma pessoa que lhe era diretamente subordinada, e que essa relação não foi reportada aos Recursos Humanos.

A investigação interna foi supervisionada pelo presidente da Nestlé, Paul Bulcke, e por Pabslo Isla, administrador da empresa e diretor independente que tem a seu cargo o departamento de governance da retalhista, segundo o Washington Post.

Em comunicado, Bulcke deu conta de que esta "foi uma decisão necessária. Os valores e a governança da Nestlé são bases sólidas da nossa empresa. Agradeço ao Laurent pelos seus anos de serviço na Nestlé".

O presidente da retalhista anunciou ainda que Freixe será substituído pelo CEO da Nespresso, Philipp Navratil.

"Tenho o prazer de anunciar Philipp Navratil como CEO. Philipp é reconhecido pelo seu impressionante histórico de resultados em ambientes desafiantes. Famoso pela sua presença dinâmica, inspira equipas e lidera com um estilo de gestão colaborativo e inclusivo. O Conselho de Admnistração está confiante em como ele impulsionará os nossos planos de crescimento e acelerará os esforços de eficiência. Não estamos a mudar o rumo da estratégia e não perderemos o ritmo no desempenho", garantiu Bulcke.