O presidente do conselho de administração da SATA Holding, Rui Coutinho, apresentou a sua demissão, com efeitos a 1 de janeiro de 2026, por razões profissionais, revelou esta terça-feira o Governo dos Açores à Agência Lusa.

O executivo açoriano informou que o atual diretor financeiro, Tiago Santos, será nomeado para a presidência do conselho de administração.

O Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) destacou que a substituição visa assegurar a transição tranquila e o funcionamento regular da empresa.

