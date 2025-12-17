Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Natal Comunitário, iniciativa da ILGA Portugal, decorrerá no dia 24 de dezembro, das 18h00 às 00h00, e no dia 25 de dezembro, das 12h00 às 17h00. O Centro garante a presença de voluntários para receber e orientar os visitantes, permitindo que cada pessoa decida como quer passar o tempo: apenas jantar ou almoçar, tomar um chá, ler, conversar ou permanecer pelo período que desejar.

A iniciativa pretende criar um espaço inclusivo onde qualquer pessoa, independentemente de celebrar ou não o período natalício, possa sentir-se acolhida e passar a época em boa companhia.

Durante os dois dias, o Centro oferecerá refeições, bebidas, música, jogos de tabuleiro, livros e histórias. A participação é gratuita e aberta a todos, embora seja pedido que os interessados realizem a inscrição prévia para ajudar na logística das refeições.

Os organizadores apelam ainda à divulgação do evento e à ajuda para inscrever pessoas que, por alguma razão, não consigam preencher o formulário sozinhas, reforçando o espírito de comunidade e inclusão que caracteriza o espaço.

