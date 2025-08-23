Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
Segundo a investigação, os suspeitos utilizaram uma chama direta, através de um isqueiro, para iniciar o fogo num terreno rural em pousio, com densa vegetação espontânea de herbáceas e silvas, localizado junto a habitações e próximo da grande mancha florestal da Serra da Lousã.
O dia em questão apresentava condições de risco máximo de incêndio, com temperaturas muito elevadas e baixa humidade, tornando o fogo potencialmente de grandes dimensões.
A rápida intervenção dos Bombeiros Municipais da Lousã evitou que as chamas se alastrassem.
Os detidos, de 20 e 23 anos, vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para o primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.
