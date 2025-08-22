Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a PJ, o suspeito é acusado de ter efetuado vários disparos de arma de fogo que provocaram a morte de um homem na via pública. Por este crime, poderá enfrentar pena até 30 anos de prisão no Brasil.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Após os factos, o detido viajou para Portugal, onde vive há cerca de nove anos. Atualmente exercia a profissão de motorista, residia com a companheira portuguesa e uma filha menor e tinha a sua situação de permanência regularizada.

O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou a sua prisão preventiva, enquanto aguarda os próximos trâmites do processo de extradição para o Brasil.