A Polícia Judiciária (PJ) deteve na região de Lisboa um homem de 31 anos procurado pelas autoridades brasileiras por homicídio qualificado, ocorrido em 2015 no estado de Goiás, no Brasil. A operação foi realizada através da Unidade de Informação Criminal, no cumprimento de um mandado de detenção internacional emitido em agosto.
Segundo a PJ, o suspeito é acusado de ter efetuado vários disparos de arma de fogo que provocaram a morte de um homem na via pública. Por este crime, poderá enfrentar pena até 30 anos de prisão no Brasil.
Após os factos, o detido viajou para Portugal, onde vive há cerca de nove anos. Atualmente exercia a profissão de motorista, residia com a companheira portuguesa e uma filha menor e tinha a sua situação de permanência regularizada.
O homem foi presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, que determinou a sua prisão preventiva, enquanto aguarda os próximos trâmites do processo de extradição para o Brasil.
