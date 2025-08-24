Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Comando Territorial de Faro, através do Destacamento Territorial de Tavira, resgatou na manhã de 22 de agosto um casal de idosos, de 82 e 85 anos, que se havia perdido no trilho das Furnazinhas, no concelho de Castro Marim.

Após o alerta para o desaparecimento, a Guarda Nacional Republicana desencadeou de imediato uma operação de busca, localizando os dois idosos em pontos distintos, cerca de um quilómetro para além do trilho sinalizado.

Segundo a GNR, o casal tinha iniciado a caminhada durante a manhã e acabou por se desorientar ao longo do percurso.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Ambos foram encontrados conscientes, apresentando sinais de desidratação, mas sem ferimentos visíveis. Os meios de apoio médico foram acionados e prestaram assistência no local.

Em comunicado, a GNR sublinha ainda a importância de um planeamento adequado para atividades em ambientes naturais, recomendando atenção às condições meteorológicas, utilização de equipamento apropriado e evitar deslocações noturnas, de forma a reduzir riscos.