Barbie Reynolds, de 76 anos, e o marido, Peter Reynolds, de 80, foram detidos pelo Ministério do Interior do Afeganistão no dia 1 de fevereiro e, em março, transferidos para uma prisão de alta segurança em Cabul. O casal, que vive no Afeganistão há 18 anos e lidera a organização Rebuild, dedicada a programas de educação e formação, regressou esta sexta-feira à liberdade e foi levado para Doha.

Segundo a Sky News, que acompanhou a sua chegada ao aeroporto da capital afegã, o casal mostrou-se agradecido e sereno. “Estamos muito gratos”, disse Peter Reynolds. Já a esposa acrescentou: “Fomos tratados muito bem. Estamos ansiosos por ver os nossos filhos. A nossa mensagem é que Deus é bom, como se diz no Afeganistão”.

O enviado especial britânico para o Afeganistão, Richard Lindsay, afirmou à emissora britânica que ainda não é claro em que circunstâncias o casal foi detido. “Estão muito aliviados por regressar a casa e felizes por se reunirem com a família”, sublinhou.

O governo britânico reiterou, no entanto, que desaconselha vivamente viagens de cidadãos britânicos ao Afeganistão, sublinhando os riscos para a segurança.

Durante os oito meses de detenção, diplomatas do Qatar desempenharam um papel decisivo, garantindo acesso a cuidados médicos, fornecimento de medicação e contacto regular com a família. “O Qatar desempenhou um papel essencial neste caso, pelo qual estou profundamente grato”, afirmou Hamish Falconer, ministro britânico para o Médio Oriente, Afeganistão e Paquistão.

O casal, que se conheceu nos anos 1960 e casou em Cabul em 1970, sempre manifestou forte ligação ao país. O filho Jonathan já tinha contado à Sky News que os pais recusaram abandonar o Afeganistão quando os Talibãs voltaram ao poder: “Responderam: ‘Porque haveríamos de deixar estas pessoas na sua hora mais sombria?’”.

Peter e Barbie Reynolds estão agora a caminho do Reino Unido, onde serão recebidos pela família.

