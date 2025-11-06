Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Ontem durante a cerimónia da minha posse como Presidente da Câmara de Gaia, a minha casa foi selvaticamente assaltada e vandalizada. Foi levado tudo o que tinha algum valor. Quem o fez, tudo leva a crer que sabia de ‘política’ pois, apesar da minha casa ter estado sem ninguém na semana anterior, data em que viajei para fora de Portugal, preferiu a hora da minha posse para essa malvada invasão!”, escreveu Menezes numa publicação no Instagram, partilhada na noite de quarta-feira.

O autarca acrescentou ainda que os assaltantes “levaram tudo o que tinha algum valor” e sugeriu que os autores do crime sabiam do momento em que estaria ausente devido à cerimónia.

“Há que confiar na nossa excelente polícia e esquecer o que nos levaram de valioso e de grande ligação afectiva. Foi difícil para os mais pequenos, mas seguimos em frente. Mais uma razão para reforçar muito a segurança em Gaia”, acrescentou.

Na mesma publicação, Luís Filipe Menezes partilhou fotografias do interior da habitação, onde é possível ver várias divisões reviradas e sinais claros de vandalismo.

