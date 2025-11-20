Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A cerimónia decorreu no dia 19 de novembro e contou com a presença de Rosário Salema de Carvalho, diretora do Museu Nacional do Azulejo, Luiz Fernando de Almeida, diretor-presidente do Instituto Pedra, e Kátia Bogéa, presidente da FUMPH.

O acordo visa apoiar a criação do Museu do Azulejo de São Luís do Maranhão, cuja inauguração está prevista para 2027 no Palacete da Rua Formosa, um edifício emblemático da arquitetura luso-brasileira localizado no centro histórico da cidade. Reconhecida pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade, São Luís é conhecida desde o século XIX como a “cidade dos azulejos”.

O novo museu terá como missão a valorização e interpretação do azulejo brasileiro, destacando-o como expressão artística, histórica e cultural que conecta Portugal e Brasil. O projeto pretende também evidenciar o azulejo como testemunho das trocas e intercâmbios entre os dois países, refletindo práticas, personagens e memórias partilhadas.

No âmbito do protocolo, a MMP compromete-se a prestar apoio técnico e curatorial, a emprestar peças da sua coleção para exposições de longa duração e a oferecer formação e documentação em estudo, conservação e restauro de azulejos. O acordo prevê ainda a realização de exposições, conferências, colóquios, visitas e publicações conjuntas, assim como ações de divulgação científica e cultural nos dois países, com informações partilhadas nos sites e redes sociais das instituições.

O protocolo surge na sequência do acordo de cooperação assinado em fevereiro de 2025 entre os Ministérios da Cultura de Portugal e do Brasil, que estabelece uma atuação conjunta e permanente na salvaguarda e promoção do património azulejar de ambos os países.

