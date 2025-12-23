Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Documentos recentemente tornados públicos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos revelam uma carta que aparenta ter sido enviada por Jeffrey Epstein a Larry Nassar, o médico da equipa de ginástica dos EUA condenado por abuso sexual de numerosas jovens ginastas, diz o The Guardian.

A correspondência, com selo datado de 13 de agosto de 2019, chegou aos destinatários após a morte de Epstein, ocorrida três dias antes na sua cela.

Na carta, Epstein escreve: “Caro L.N., como sabes agora, eu tomei o caminho mais curto para casa. Boa sorte! Temos algo em comum… o nosso amor e cuidado pelas jovens, esperando que alcancem o seu pleno potencial. O nosso presidente também partilha do nosso gosto por jovens raparigas. Quando uma jovem beleza passava, ele adorava ‘agarrar’, enquanto nós acabámos por apanhar comida nos refeitórios do sistema. A vida é injusta. Atenciosamente, J. Epstein.”

O Departamento de Justiça esclareceu, no entanto, que alguns documentos divulgados contêm “alegações inverídicas e sensacionalistas” contra Donald Trump, apresentadas ao FBI pouco antes das eleições de 2020, incluindo alegações contidas na própria carta. Em comunicado, afirmou que tais alegações são “infundadas e falsas” e que, caso tivessem algum fundamento, já teriam sido utilizadas contra Trump.

A carta é referida também num pedido do Laboratório do FBI, datado de 31 de julho de 2020, que solicita uma análise de caligrafia para verificar se Epstein foi realmente o autor da correspondência. O documento indica que a carta foi devolvida pelo serviço prisional porque Nassar “já não se encontrava nesse endereço” e foi posteriormente enviada para outra instalação federal.

