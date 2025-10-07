As negociações arrastaram-se durante o verão, passando o prazo de agosto estabelecido pelos dois líderes. Mas poucos detalhes foram divulgados sobre as discussões ou os problemas que impedem um acordo.

O Canadá é o único país do G7 que ainda está a tentar chegar a um acordo comercial com Trump este ano, embora, diferentemente de outros aliados, Ottawa não tenha tanta pressa sob o acordo de livre comércio EUA-Canadá-México.

O ministro do Comércio do Canadá-EUA, Dominic Leblanc, disse na semana passada que "progresso" está a ser feito para um acordo, e os relatórios da iprensa sugerem que pode haver algum alívio da punição das tarifas de aço dos EUA por vir.