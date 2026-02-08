Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Perante a situação excecional que o concelho de Torres Vedras e a região atravessam, resultante de fenómenos climáticos extremos, e tendo como prioridade absoluta a segurança e o bem-estar das populações, o Carnaval de Torres Vedras não se realizará entre 12 e 18 de fevereiro", foi hoje anunciado.

Em comunicado, é referido que "esta foi uma decisão difícil, tomada com sentido de responsabilidade, solidariedade e respeito por todos os que foram afetados, bem como por todos os foliões, comerciantes e comunidade em geral".

Contudo, "o município mantém a intenção de realizar o Carnaval quando e se estiverem reunidas as condições necessárias, em data a definir".

"Neste momento, a prioridade é a recuperação do território, o apoio às famílias afetadas e a reposição da normalidade e só depois iremos festejar", lembra a organização.

De recordar que, em 1984, o Carnaval de Torres Vedras não se realizou devido às cheias ocorridas meses antes na cidade. Em 2021, os festejos foram cancelados devido à pandemia da Covid-19.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.