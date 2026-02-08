Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O secretário-geral e líder parlamentar do Chega começou por agradecer a todos os que participaram no ato eleitoral, em particular os eleitores que votaram “em condições difíceis”, os membros das mesas de voto e a estrutura do partido que, disse, esteve mobilizada ao longo da campanha.

“Fomos os grandes vencedores da direita em Portugal”, afirmou.

Apesar de reconhecer que o Chega não venceu as eleições, Pedro Pinto relativizou o resultado. “Não ganhámos. Na vida é assim: umas vezes ganha-se, outras perde-se”, declarou.

Ainda assim, considerou que o desfecho representa uma oportunidade perdida para o país. “Os portugueses perderam uma oportunidade de mudança”, disse.