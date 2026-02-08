Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo avança o Observador, as pessoas que passavam no local pediram ajuda a uma ambulância da Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Lisboa, que prestou os primeiros cuidados e acionou o INEM para apoio especializado.

A mãe e o bebé foram depois encaminhados para a Maternidade Alfredo da Costa, onde se encontram em situação estável e sob observação, informação confirmada pelo 24notícias. No local estiveram três elementos dos bombeiros e dois do INEM. A mulher encontrava-se sozinha na tenda no momento do parto.

Não é conhecido se a gravidez estava a ser acompanhada por serviços de saúde ou associações, nem por que motivo a mulher não recorreu ao Hospital de São José, que fica perto do Martim Moniz.

