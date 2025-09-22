Ethel, que completou 116 anos em abril, tornou-se a pessoa mais velha do mundo após a morte da freira brasileira Sister Inah Canabarro Lucas. Durante o encontro, recordou a investidura do agora Carlos III como Príncipe de Gales há mais de meio século e comentou, com humor: “O Príncipe Carlos era tão bonito. Todas as raparigas estavam apaixonadas por si e queriam casar consigo. Um verdadeiro príncipe — e agora o Rei.”.

O rei, de 76 anos, respondeu com um sorriso: “Sim, bem, o que resta dele, de qualquer forma”. A neta de Ethel, Kate Henderson, acrescentou que a avó se lembra sempre da beleza do príncipe na altura.

Ethel recebeu ao longo da vida 17 cartões de aniversário do rei e da rainha Isabel II, desde que completou 100 anos. Em 2023, a família real partilhou nas redes sociais a sua celebração do 114.º aniversário, quando recebeu outro cartão assinado pelo monarca.

Nascida a 21 de agosto de 1909 em Shipton Bellinger, Hampshire, Ethel é a última sobrevivente da geração que viveu durante o reinado de Edward VII no Reino Unido. Ao longo da vida, trabalhou como ama na Índia, acompanhou o marido, tenente-coronel do Exército Britânico, em várias deslocações internacionais, e criou uma escola infantil em Hong Kong.

Ainda ativa nesta última fase da vida, Ethel conduziu até aos 97 anos, jogou bridge bem passada a centena e sobreviveu à covid-19 aos 110 anos, sublinha o canal britânico Sky News.

