O pedido já foi transmitido ao atual lider da bancada parlamentar, Mário Amorim Lopes, em outubro de 2025 e enviado ao presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, em dezembro.

Segundo o Observador, citando a Lusa, Carlos Guimarães Pinto vai ser substituído por Marta Ferreira Silva, de 37 anos, mestre em arquitetura e a fazer doutoramento na área.

“É natural do Porto e entrou na Iniciativa Liberal em 2022. Em junho do mesmo ano integrou o Grupo de Coordenação Local de Viana do Castelo e em 2023 foi eleita conselheira nacional, assumiu ainda a coordenação do Grupo de Coordenação Local de Viana do Castelo e é vogal da Comissão Executiva da Iniciativa Liberal”, destaca a IL sobre o seu percurso no partido.

O ex-líder da IL já tinha suspendido o mandato como deputado, em dezembro de 2024, alegando os mesmos motivos. Nessa altura foi substituído por Albino Ramos, "número três" do partido no Porto nas últimas legislativas.