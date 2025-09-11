Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o Gabinete Cibercrime da PGR, os autores utilizam indevidamente o nome e a imagem dos supermercados Continente e do Cartão Continente, e tentam levar as vítimas a acreditar que podem perder benefícios associados ao cartão de fidelização caso não acedam de imediato a um link incluído na mensagem.

Mensagem

As páginas fraudulentas, que imitam a aparência do site oficial do Continente, pedem sucessivamente às vítimas a introdução de dados pessoais, culminando na solicitação de informações completas do cartão bancário: nome, número, validade e código CVV. Esses dados permitem a utilização abusiva do cartão.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

A PGR esclarece que as mensagens não são enviadas pelo Continente nem por qualquer entidade autorizada, sendo provenientes de números de telefone mascarados. Os links contidos nos SMS remetem para páginas criadas por criminosos em servidores na cloud, geridos a partir de qualquer parte do mundo.

Segundo a nota, as vítimas são levadas a acreditar que podem escolher uma recompensa, mediante o pagamento de uma pequena quantia, o que funciona como isco para fornecer os dados.

O Gabinete Cibercrime aconselha que estas mensagens sejam apagadas de imediato, sem resposta. Caso já tenham sido fornecidos dados bancários, é fundamental contactar de imediato o banco emissor e cancelar o cartão.