“Esta é uma situação de incêndios que não víamos há 20 anos”, afirmou Margarita Robles em entrevissta à Cadena SER, citada pelo jornal Expresso. Segundo a reportagem, os fogos apresentam características especiais, consequência do aquecimento global e da forte onda de calor que assola o país.

De acordo com o European Forest Fire Information System (EFFIS), os incêndios já destruíram cerca de 344 mil hectares desde o início do ano. O agravamento da situação está diretamente ligado às temperaturas extremas, que chegaram aos 45ºC graus no fim de semana.

Para apoiar o combate às chamas, o exército espanhol mobilizou 1.900 soldados, mas a eficácia dos meios aéreos tem sido limitada devido à densa fumaça. Até agora, cerca de 20 incêndios afetaram a Galiza e a província de Castela e Leão, e quatro pessoas morreram no esforço de combate aos fogos.

O cenário evidencia a crescente vulnerabilidade da Península Ibérica perante eventos climáticos extremos, reforçando a necessidade de medidas de prevenção e de rápida resposta em situações de emergência.