A plataforma que vai ser apresentada, no dia 18 de julho, pelas 09h30, no Fórum Lisboa, com a presença da vereadora Joana Almeida, disponibiliza um "vasto conjunto de dados geológicos, geotécnicos e hidrogeológicos" cujo objetivo é "facilitar a tomada de decisão técnica, otimizar projetos de construção e minimizar riscos associados às particularidades do subsolo da cidade", lê-se no comunicado enviado às redações.

A ferramenta digital foi desenvolvida pela equipa do Programa ReSist da Câmara Municipal de Lisboa (CML) - um "programa municipal de promoção da resiliência sísmica"- e disponibiliza "cartas temáticas agrupadas em sete áreas principais: enquadramento; vulnerabilidade e riscos; rede hidrográfica e pontos de água; escoamento subterrâneo e hidrogeologia; geotecnia; geotermia e ocupação superficial", tendo em conta o divulgado às redações.

A aplicação permite uma avaliação da constituição dos solos "em profundidade" para apoiar "decisões estruturais" e de "escavação" ; antecipar riscos durante uma obra ou também identificar zonas com "potencial para aproveitamento de águas subterrâneas para usos não potáveis, como lavagem de pavimentos ou rega de espaços verdes".

A Carta Geotécnica de Lisboa faculta também faculta "informações relevantes" sobre o Plano Diretor Municipal (PDM) - mecanismo legal de gestão urbanística para o ordenamento de território de um município - tais como:

-nível freático (superfície superior da água subterrânea em um determinado local) e aptidão hidrogeológica (capacidade de uma determinada formação geológica em armazenar e transmitir água subterrânea);

-comportamento sísmico do solo; Espessura de materiais de cobertura e anomalias geotécnicas;

-zonamento geotécnico (circuitos de agua subterrâneos);

-suscetibilidade à liquefação dos solos e carta de potencial geotérmico (mapa que representa a distribuição geográfica e o potencial de recursos geotérmicos de uma determinada área).

A participação na sessão tem acesso gratuito, mas mediante inscrição prévia no site da Câmara Municipal de Lisboa.