A Polícia de Segurança Pública (PSP) confirmou hoje um tiroteio junto ao Time Out Market, em Lisboa. Segundo as autoridades, não houve feridos, mas os suspeitos estão em fuga.

"Confirmamos que houve um tiroteio no Time Out Market hoje à noite, mas não há feridos a registar", afirmou à agência Lusa um responsável do Comando da PSP na capital, não adiantando mais pormenores,. Segundo o CM, o alerta foi dado pelas 20h30. A mesma fonte apenas acrescentou que "os suspeitos estão em fuga".