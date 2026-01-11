Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Ao longo das etapas iniciais, Bruno Santos, que descreve todos os dias de prova nas redes sociais do 24notícias, demonstrou um desempenho consistente ao volante da sua Husqvarna 450 Rally. O piloto de Torres Vedras começou a prova com uma abordagem cautelosa na primeira etapa, concluindo num lugar intermédio, antes de ganhar ritmo e subir classificações nas etapas subsequentes.

Durante a primeira parte da prova, Santos conseguiu ascender ao top 10 na classe Rally2 e figurou também entre os 20 melhores da classificação geral, refletindo uma progressão sólida face aos desafios exigentes do rali.

Na sequência de bons resultados até à quinta etapa, o piloto português ocupou a 7.ª posição na classe Rally2 e o 17.º lugar na classificação geral absoluta na fase intermédia da competição, um feito que lhe permite continuar com ambições de melhorar ainda mais a sua posição global.

Após a sexta etapa, que marcou a chegada à capital Riade e o dia de descanso da prova, Santos fechou a semana no Top 20 da classificação geral, consolidando a sua presença na prova e evitando contratempos significativos num percurso que já afastou vários concorrentes.

Na sétima etapa, Santos terminou 22.º no setor seletivo e manteve-se 8.º na classe Rally2 e 18.º na geral, continuando a demonstrar regularidade num dos ralis mais exigentes do calendário mundial.

No fim da primeira semana de competição, Bruno Santos continua a lutar pela melhor classificação possível, com foco na continuidade da prova e na evolução de resultados à medida que o Dakar Rally 2026 avança para a sua fase decisiva.

Ainda nas motos, Martim Ventura tem-se destacado também, ocupando o 17º lugar, e na categoria dos automóveis, o grande destaque nacional é João Ferreira, aos comandos de uma Toyota Hilux. O piloto português tem vindo a crescer ao longo das etapas e já conseguiu resultados de relevo, incluindo um segundo lugar numa etapa, que lhe permitiu aproximar-se do top 10 da classificação geral.

