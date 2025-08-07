Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O artista plástico português Bordalo II realizou mais uma intervenção no espaço público. Desta vez, colocou um anúncio gigante, com o aspeto de um reclame de uma imobiliária, no Cais das Colunas, no Terreiro do Paço, onde se lê “vende-se Lisboa”.

"Excelente oportunidade. Cidade de traça antiga, com ótima exposição solar todo o ano e recentemente remodelada com detalhes de luxo. Inserida numa zona premium da Península Ibérica, dispõe de vista deslumbrante sobre o rio Tejo e fácil acesso a restaurantes e comercio deluxe. Ideal para quem quer disfrutar de ambiente vibrante, cosmopolita e gentrificado.

Uma oportunidade de sonho numa cidade onde a maioria nem pode sonhar em viver", explica nas redes sociais.

Rapidamente os fãs nos comentários perceberam que até número de telefone tem e é o do programa Habitar da Câmara Municipal de Lisboa.

Recorde-se que Bordalo II é autor de várias obras deste tipo, nomeadamente no que diz respeito ao direto a habitação.

Outras obras do artista dentro do mesmo tema, foram, por exemplo, a instalação de um Monopólio gigante não muito longe da Praça do Comércio; mais concretamente, na Praça Duque da Terceira, no Cais do Sodré.