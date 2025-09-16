Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O antigo presidente, condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património, encontra-se em prisão domiciliária.

Mas, hoje, reporta O Globo, Bolsonaro teve de ir ao hospital, após uma crise de vómitos e soluços, aliado com pressão baixa, explicou o filho mais velho, Flávio Bolsonaro.

O antigo presidente foi acompanhado da mulher, Michelle Bolsonaro, e dos polícias que fazem a segurança na residência.No domingo, o antigo presidente já tinha feito vários exames no Hospital DF Star, em Brasília, após obter uma autorização de Alexandre de Moraes. Conforme o boletim médico divulgado, o recém-condenado apresenta anemia e resíduo de pneumonia.

Jair Bolsonaro já foi condenado na semana passada a 27 anos e três meses de prisão, depois de a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para condenar o ex-Presidente por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património.