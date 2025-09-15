Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois da condenação de 27 anos e três meses de prisão, após a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ter formado maioria para condenar o antigo Presidente do Brasil por tentativa violenta de abolição do Estado de Direito Democrático, golpe de Estado, participação em organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de património, Bolsonaro pode perder a sua patente militar.

Depois do trânsito em julgado da decisão, o Supremo brasileiro encaminhará o caso ao Superior Tribunal Militar (STM) que julgará se Bolsonaro deve perder a patente no Exército, instituição da qual é capitão na reserva.

Para além de Bolsonaro, outros condenados por golpe de Estado como o ex-comandante da Marinha almirante Almir Garnier Santos, o general na reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Augusto Heleno, o tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, o general e ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira e o general na reserva e ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Neto podem perder as suas patentes.