Ana Paula Martins não comenta as duas investigações reveladas hoje, mas sublinhou que o Governo criou uma comissão para combate à fraude na Saúde e diz que, por agora, prefere deixar a Justiça trabalhar.

"Acima de tudo queremos prevenir", vincou em declarações aos jornalistas à margem de uma iniciativa na Costa da Caparica.

Diz ainda que a criação da comissão foi "absolutamente determinante".

Recorde-se que esta quarta-feira foi detida uma médica que receitava medicamentos para a diabetes a pessoas sem esta doença e que só pretendiam perder peso e duas funcionárias que terão inscrito 10.000 imigrantes no Serviço Nacional de Saúde em troca de dinheiro.

Entretanto, a Ordem dos Médicos anunciou esta quarta-feira a instauração de um processo disciplinar contra a endocrinologista detida hoje no Porto, suspeita de envolvimento num esquema de prescrição fraudulenta de medicação para diabetes a utentes que não padeciam da doença, com o objetivo de perder peso.

