O Innotox não está licenciado no Reino Unido, ao contrário de alguns outros produtos líquidos à base de toxina botulínica, e a sua qualidade e segurança não foram avaliadas pelas autoridades. A venda e uso fora de contextos autorizados levantam riscos graves, incluindo pálpebras descaídas, assimetrias faciais, infeções, danos nos tecidos, cicatrizes permanentes e até botulismo, uma intoxicação potencialmente fatal.

Segundo o The Guardian, o governo britânico estima que sejam feitas cerca de 900 mil injeções de toxina botulinica por ano, muitas agora disponíveis em clínicas de rua. Contudo, o custo elevado e a necessidade de retoques frequentes têm levado algumas pessoas a procurar alternativas mais baratas, como o Innotox. Nas redes sociais, sobretudo no TikTok, multiplicam-se vídeos de utilizadores a mostrar resultados de autoaplicações, incentivando outros a experimentar.

A British Association of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgeons (BAPRAS) e a British Association of Aesthetic Plastic Surgeons (BAAPS) reportam casos de complicações graves decorrentes da autoaplicação, incluindo infeções e destruição de tecido que exigiram múltiplas cirurgias.

O Ministério da Saúde britânico prepara nova legislação para combater o “farwest” dos tratamentos estéticos, onde há pouca regulação sobre quem pode administrar injeções de toxina botulínica ou preenchimento dérmico.

A fabricante do Innotox, Medytox, confirmou estar a investigar a importação não autorizada do produto para o Reino Unido, EUA e outros países, tendo reforçado que a toxina botulínica só deve ser administrada por profissionais qualificados, em contexto médico controlado, e através de canais de distribuição autorizados.

Em Portugal, o medicamento não é aprovado pelo Infarmed contudo ao que o 24notícias apurou é relativamente fácil comprá-lo online,