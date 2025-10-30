Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Banco de Portugal emitiu um alerta sobre uma entidade que opera através do site https://portufincialaid.com/

e da conta no Telegram “Paola Margarida Pereira Rocha”, informando que não está habilitada a desenvolver serviços de concessão de crédito em Portugal.

De acordo com o BdP, apenas entidades legalmente autorizadas podem conceder crédito, conforme estabelece o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras (Decreto-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro). A supervisão destas atividades é da responsabilidade do Banco de Portugal.

Assim, é recomendado que os consumidores consultem a lista de instituições autorizadas no site oficial, antes de recorrer a qualquer serviço financeiro.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.