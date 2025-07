Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A medida vai ao encontro de uma decisão, em 05 de junho, dos ministros dos Transportes da União Europeia (UE) sobre direitos dos passageiros das transportadoras aéreas e terá de ser aplicada até ao final da época de verão de 2025.

As companhias têm ainda de dar informação clara sobre as dimensões do objeto autorizado, em formato claro e acessível, das dimensões e peso máximos da bagagem que podem levar consigo na cabina.

A medida da associação europeia de companhias de aviação Airlines for Europe (A4E) está aplicada aos serviços da aérea portuguesa TAP e as ‘low cost’ Easyjet e Ryanair integram a A4E.

A decisão europeia resulta de acórdão do Tribunal de Justiça da UE, que decretou que o transporte de bagagem de mão não pode ser objeto de uma sobretaxa, desde que satisfaça requisitos razoáveis em termos de peso e dimensões e cumpra os requisitos de segurança aplicáveis.

