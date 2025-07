"A Final Four da Allianz CUP será novamente realizada em Leiria! O anúncio foi feito durante a cerimónia do Kick Off, esta sexta-feira, no auditório do Arena Liga Portugal", lê-se no comunicado.

Assim, pelo sexto ano consecutivo, o Estádio Municipal de Leiria – Dr. Magalhães Pessoa volta a ser o palco dos jogos das meias-finais, agendados para os dias 6 e 7 de janeiro de 2026 (terça e quarta-feira), e o encontro decisivo para dia 10 (sábado).